Rino Barillari picchiato da Depardieu, il King dei Paparazzi in ospedale

Rino Barillari picchiato a Roma da Jerard Depardieu. Prima il rifiuto a farsi fotografare, poi l'insistenza del King dei Paparazzi, infine due spintoni e un pugno che hanno mandato ko il fotoreporter.

E' successo la scorsa notte in via Veneto. Ora Barillari è ricoverato in ospedale con due costole rotte e una lussazione importante alla gamba che si era rotto cadendo in una buca anni fa.

I fatti

Erano da poco passate le 23 quando il King ha visto il noto attore francese in Centro. Subito sono scattati i primi flash. Poi le parolacce dell'attore e le minacce di fermarsi nei confronti di Barillari. Chi conosce Rino, però, sa bene che il momento in cui non si ferma è quando lo si minaccia. E così ha scattato a raffica. Una, due, dieci foto. Flash ripetizione e poi è scattata l'ira.

Le botte

Depardieu ha picchiato il povero Barillari, che ha 72 anni, mandandolo a terra. Non si è fermato e ha tentato di prendere la macchina fotografica. Rino l'ha tenuta stretta e sono volate altre botte. Alla fine è intervenuta una gazzella dei Carabinieri che ha riportato la calma.

Il King

"Ammazza che mani che ha Depardieu, sembravano due pale - dice con la voce dolorante Rino Barilarri ad Affaritaliani - mi ha gonfiato come una zampogna ma le foto gliel'ho fatte lo stesso. Io avrò pure preso gli schiaffi ma a Roma è tornata la Dolce Vita. Non ce l'ho con Depardieu, fa parte del gioco, la prossima volta si incazzasse in italiano così capisco prima che stava per darmi gli schiaffi. In ogni caso io lo denuncio, non si può essere un volto noto e giocare a fare il pugile".