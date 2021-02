Elezioni Comunali di primavera: “Ma come fino a ieri i partiti volevano le elezioni anticipate e poi adesso che si sono accomodati al governo vogliono rinviare perfino le elezioni che vanno a scadenza legale e naturale"?

Secondo il candidato sindaco Andrea Bernaudo, di Liberisti Italiani, "La verità è che non hanno idee, programmi, candidati sono disperati. Noi venerdì saliremo al Campidoglio per dire no al furto di democrazia e no al rinvio delle elezioni".