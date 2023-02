Ripristinata la targa a Umberto Lenzini: “La violenza non c'entra con il tifo”

È stata ripristinata la targa dedicata a Umberto Lenzi, storico presidente della Lazio, nel parco a lui dedicato nel Municipio XIII. L'assessore Onorato, alla nuova inaugurazione, ha detto che “gli atti vandalici contro la targa sono un gesto vile e offendono il tifo sano, quello che condivide valori e onore che nulla hanno a che vedere con la violenza”.

Infatti dopo essere stata inaugurata, negli scorsi giorni, la targa ha subito ben due attacchi: prima è stata imbrattata con i colori giallorossi, poi è stata spaccata, facendone cadere un pezzo. Atti vandalici per cui l'assessore Onorato ha sporto violenza contro ignoti.

“I luoghi che l’amministrazione capitolina ha stabilito di intitolare a personaggi che hanno fatto la storia del calcio della nostra città sono sacri - ha detto l'assessore - ci auguriamo che vengano rispettati e onorati. Ho presentato denuncia alla Digos contro ignoti e sono fiducioso che i responsabili potranno essere individuati”.

“Roma e Lazio collaborino”

“Mi auguro - ha concluso l’assessore Onorato - che la As Roma e la Ss Lazio scendano in campo a fianco dell’amministrazione per distendere gli animi. Affinché si dimostri grande unità contro ogni forma di violenza, di prevaricazione, di offese a simboli che sono patrimonio di tutta la città e che vanno oltre l’appartenenza e il tifo ad una maglia”.