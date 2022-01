Riqualificazione Piazza Vittorio: al via tavolo di confronto permanente

E' stato costituito un tavolo permanente fra Comune, Governo e Soprintendenza, per avviare la riqualificazione di piazza Vittorio. Questo è quanto è stato deciso all'incontro tenutosi questa mattina tra le diverse istituzioni coinvolte nella messa in sicurezza e rilancio dell'area.

Presenti all'incontro, che ha avuto luogo presso l'edificio dell'Enpam (che ha la sede proprio a piazza Vittorio), il ministro della Cultura Dario Franceschini, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del I Municipio (centro storico) Lorenza Bonaccorsi, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi e la soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e paesaggio di Roma Daniela Porro.

Restyling del rione

L'obiettivo è quello di avviare una programmazione coordinata in grado di favorire il rilancio non solo della piazza ma dell'intero quadrante.

Come riportato in una nota del Mic:"Dopo l’apertura del nuovo assetto dei giardini nel 2020, piazza Vittorio ha ora bisogno di azioni in grado di orientare e rendere sempre più strutturali i miglioramenti riscontrati negli ultimi anni, per una sua piena e completa rinascita".

Fra gli obiettivi delineati vi sono infaftti il completamento della riqualificazione, la sicurezza e il rilancio delle attività commerciali e culturali nelle aree dei portici. Per quanto riguarda le azioni di restauro e riqualificazione architettonica è già in fase di avviamento l'intervento su alcune facciate, sul colonnato e sui marmi della pavimentazione dei porticati, azioni condotte dal Municipio I di Roma per un importo complessivo di circa 500.000 euro compresa la progettazione coordinata,.

Focus sulla sicurezza

Attenzione massima anche al ripristino del decoro e della sicurezza. Come scritto nella nota del Ministero: "Si intensificheranno le attività di vigilanza dinamica già in atto, favorendo l’integrazione con gli interventi sociali e sanitari, come le azioni già avviate da Roma Capitale per aumentare la dotazione di posti letto a disposizione dei senza fissa dimora in città".

Programmazione condivisa

L'obiettivo dell'incontro è stato quello di delineare una programmazione condivisa fra tutte le realtà politiche coinvolte per avviare azioni di rilancio anche economico e sociale. Verranno studiati interventi per favorire l’apertura di esercizi commerciali di qualità e la realizzazione di eventi, soprattutto di carattere culturale, in grado di rendere sempre più vivace e attrattiva la piazza. Tutti gli sforzi saranno integrati nel più ampio contesto degli importanti interventi, previsti per il Giubileo 2025, per migliorare la qualità urbana nel quadrante dell’Esquilino e della Stazione Termini. Il tavolo permanente di confronto sarà aggiornato con frequenza costante per fare il punto sulle azioni messe in campo.