Rischio attentati da parte dell'Iran: chiusa l'ambasciata israeliana a Roma

È stata chiusa l'ambasciata d’Israele in Italia, che ha sede a Roma, in via Michele Mercati 14, nei pressi di Villa Borghese. Come in altre sedi diplomatiche di Tel Aviv, l'allarme è scattato in seguito alle notizie su possibili attacchi dopo il raid dell’Idf al consolato iraniano a Damasco in cui hanno perso la vita sette ufficiali dei Guardiani della Rivoluzione.

Decisione autonoma

Il centralino dell’ufficio consolare non è attivo, nonostante l’orario di apertura al pubblico sia fino alle 15. Si tratterebbe, comunque, di una decisione autonoma, presa in via precauzionale, da parte della stessa ambasciata.

Paura di rappresaglie

La sededi Roma è una delle ventotto ambasciate israeliane che oggi - ha riferito il Times of Israel - sono state chiuse per il timore di una possibile rappresaglia iraniana.