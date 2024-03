Risorse per Roma, la grande infornata: il concorso per assumere 200 addetti

Duecento contratti a tempo indeterminato: Risorse per Roma spa, società strumentale di Roma Capitale, ha indetto una procedura di selezione ad evidenza pubblica per prove e titoli per l’assunzione di nuovi addetti al sevizio di ausiliari e addetti al servizio pulizie e addetti all’assistenza al trasporto scolastico.

Titolo di studio richiesto: scuola media inferiore.

I dettagli dell'assunzione

Il personale sarà assunto con i seguenti parametri orari: part time minimo 20 ore settimanali per i servizi di ausiliariato e pulizia (10 mesi su 12 con zero ore luglio e agosto); part time minimo 15 ore settimanali per l'assistenza al trasposto scolastico (10 mesi su 12 con zero ore luglio e agosto).

Ausiliario e pulizia dei nidi

Nel dettaglio, le figure professionali richieste sono: ausiliariato e pulizia nei nidi, nelle scuole dell'infanzia capitoline, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'Arte e dei mestieri e centri di formazione professionale; assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni normodotati e disabili e Rom Sinti e Camminati, delle scuole dell'infanzia capitoline e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie e di secondo grado).

Avviso on line

L’avviso è disponibile al link: https://www.risorseperroma.it/trasparenza/selezione-personale/reclutamento/avvisi-selezione/selez-202403-ausiliari.html. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro il 26 aprile attraverso il seguente link: https://concorsirisorseperroma.it.