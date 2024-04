Rissa epica tra studentesse davanti al liceo classico Seneca: due in ospedale

Una lite tra tre studentesse al liceo Seneca in via Stampini a Roma, ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Le tre ragazze, tutte 17enni, per futili motivi, si sarebbero prima insultate per poi picchiarsi davanti ai compagni.

Ne è nata una battaglia a colpi di unghie, calci e schiaffi.

L'intervento dei carabinieri

Qualcuno, per evitare il peggio, ha chiamato i carabinieri e, sul posto, sono arrivati i militari della stazione Madonna del Riposo. I carabinieri hanno quindi rasserenato gli animi e identificato le tre ragazze le cui posizioni restano da vagliare. Due di loro sono state refertate e giudicate guaribili in pochi giorni.

I motivi della rissa

Al centro della disputa in primis ci sarebbe un compito non passato. Uno sgarbo che ha fatto accapigliare le ragazze, poi l'aggiunta di un rivale in amore che veniva conteso tra due delle tre guerriere. Insomma, una storia di ordinaria follia sfociata in una rissa epica.