Rissa tra gang all'alba: 21enne accoltellato a piazza Re di Roma, è gravissimo

Una lite sfocia in accoltellamento. E' accaduto intorno alle 5,30 nei giardini di Piazza Re di Roma, a Roma, quando una lite scoppia tra 4 ragazzi, di circa 20anni, 2 italiani e 2 di origine sudamericana, e qualcuno a tirato fuori dei coltelli.

Un nuovo episodio di violenza che scuote la Capitale

Il ferito

Un giovane, 21 anni, è stato ferito gravemente ed è ricoverato all'ospedale Umberto I in terapia intensiva. Gli altri ragazzi feriti non in maniera grave sono stati trasportati in altri ospedali di zona. Sono intervenuti gli agenti del distretto San Giovanni che stanno conducendo le indagini per capire i motivi di quanto accaduto.