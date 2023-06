Rissa tra pakistani ed egiziani in un centro d'accoglienza: ferite 11 persone

Scoppia una rissa tra pakistani ed egiziani in un centro d'accoglienza. Undici ospiti del centro sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave.

È successo la sera del 6 giugno nel centro d'accoglienza “Mondo Migliore”, situato sulla via dei Laghi a Rocca di Papa. Le cause della violenta lite non sono ancora state chiarite. I pakistani e gli egiziani si sono picchiati, usando anche bastoni e parti di sedie. Il bilancio al termine della rissa è di una persona ferita gravemente con una frattura cranica composta e 10 persone ferite in modo meno grave, già dimesse dal Noc di Ariccia con prognosi tra i 3 e i 5 giorni.

Gli operatori del centro hanno subito avvertito i Carabinieri. Quando i militari sono arrivati, la situazione si era già normalizzata. I Carabinieri hanno sequestrato i bastoni con cui i partecipanti alla rissa si sarebbero colpiti e stanno sentendo come testimoni gli operatori del centro e gli altri ospiti per ricostruire la dinamica. Le posizioni dei partecipanti alla rissa sono al vaglio.