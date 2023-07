"Ritorno alle origini", a Palestrina la VI edizione della Festa Tricolore

Una festa vecchio stile. Con il centrodestra riunito che si dà appuntamento a Palestrina per la sesta edizione della Festa Tricolore.

Riva destra

“Si terrà domenica 23 luglio dalle ore 10.30 a Palestrina (Rm) la VI edizione della Festa Tricolore denominata ‘Ritorno alle origini’ e organizzata da Riva Destra, primo storico circolo di Alleanza Nazionale. Numerosi i Parlamentari di Camera e Senato e consiglieri della Regione Lazio di Fratelli d’Italia che porteranno il loro saluto a militanti e simpatizzanti. I lavori saranno aperti da Francesco De Noia e Lorenzo Loiacono, entrambi dirigenti nazionali di FdI, e da Fabio Sabbatani Schiuma, fondatore di Riva Destra e Dirigente Nazionale dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia”.Lo rende noto in un comunicato Riva Destra, comunità militante e Centro Studi.

Ricorrenza del trentennale

“Quest’anno -conclude la nota- anche in vista del nostro trentennale, porremo l’accento sull’etica nella politica, ossia su tutta una serie di valori per i quali siamo nati nel 1994, per noi indispensabili. ‘Ritorno alle origini’ anche perché -conclude la nota- intendiamo mantenere fede al messaggio che l’attuale Premier Giorgia Meloni ci testimoniò con la sua presenza il 7 ottobre 2018 a Roma, in occasione della nostra Direzione Nazionale e dell’adesione di Riva Destra a Fratelli d’Italia: 'noi vogliamo che la vostra realtà abbia centralità e operatività a livello nazionale perché in questi anni avete saputo interpretare un modello che FdI vuole portare avanti'".