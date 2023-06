Rivoluzione al Pigneto per il Giubileo, lanciata la gara per la nuova stazione

Rivoluzione al Pigneto in vista del Giubileo: Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha lanciato una gara da 100 milioni per la costruzione della nuova stazione di Roma Pigneto, sulla ferrovia che collega le stazioni di Tiburtina e Tuscolana.

Il progetto prevede la realizzazione della nuova stazione e di un collegamento diretto con la vicina stazione della metro C, attraverso un sottopasso pedonale. I lavori comporteranno anche la sistemazione delle aree circostanti, con una nuova passerella pedonale e la costruzione di una piazza giardino. La nuova stazione dovrebbe essere pronta per il 2025, cioè in occasione dell'apertura dell'anno giubilare.

Le fasi dei lavori

Nella prima fase i lavori consisteranno nella costruzione delle banchine e di tutti quanti gli impianti della nuova stazione. Sarà anche realizzata una parte della copertura del vallo ferroviario che divide la circonvallazione Casilina est da quella ovest, permettendo un collegamento in superficie con la stazione della metro C, prima della costruzione del sottopasso pedonale. L'attuale ponte pedonale, che collega le due circonvallazioni, sarà demolito. Ma fino alla fine dei lavori sarà in funzione una passerella pedonale temporanea per permettere il passaggio.

La seconda fase prevederà invece il completamento della copertura del vallo ferroviario e la realizzazione del sottopasso pedonale verso la stazione Pigneto della metro C. Il termine dei lavori è previsto per il per il 2027.