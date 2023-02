Rivoluzione tecnologica a Fiumicino: con i raggi X i controlli sono più rapidi

All'aeroporto di Fiumicino si compie una rivoluzione hi-tech: grazie a un nuovo sistema basato sui raggi X, ai passeggeri e ai loro bagagli viene fatta una vera e propria tac che permette di fare i controlli in modo più rapido e semplice.

I passeggeri non dovranno più sottostare alle limitazioni dei liquidi da portare a bordo e non dovranno più separare gli apparecchi elettronici, come computer, tablet e cellulari. L'installazione di questo sistema va ad unirsi all'installazione del servizio Qpass, che permette di prenotare un appuntamento per fare i controlli, e del Grasp che indica ai passeggeri in attesa la corsia di servizio più rapida.

“Lo scopo - spiega Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma - a rendere ancora più efficace e snella l’esperienza dei passeggeri al varco di sicurezza e conferma come il nostro approccio alla qualità dei servizi non possa prescindere dall’innovazione, fattore abilitante della strategia industriale di Adr”.

Il sistema nello specifico

Il sistema, chiamato Explosive Detection System standard C3 della Smiths Detection, è più sensibile ad eventuali oggetti pericolosi, quindi aumenta anche la sicurezza. Finora era stato installato solo nei controlli per i “frequent traveler”, ma ora è stato esteso a tutti i viaggiatori. I raggi X disegnano una tomografia del bagaglio, costruendone un'immagine 3d e rilevando eventuali sostanze pericolose. Questo rende più rapidi e semplici i controlli e facilita anche il lavoro del personale addetto ai controlli.