Roberto Gualtieri alza la voce: “A Roma servono poteri e soldi, questo non è un Comune qualsiasi, è la Capitale d'Italia”

Legge per Roma Capitale, ennesimo atto. Stavolta è il sindaco di Roma a risollevare una questione ormai divenuta storica della necessità di dotare la Capitale di una legge speciale, così come avviene per le altre capitali europee.



Dice Gualtieri: “''Chiediamo una legislazione speciale. C'era un percorso di riforma istituzionale che spero riparta perché è assurdo che Roma abbia stesse regole di qualsiasi comune, essendo la capitale. Oggi stiamo facendo tante cose in più perché abbiamo i poteri commissariali per il Giubileo e per i rifiuti che mi hanno consentito di fare delle cose che altrimenti non avrei potuto fare".

Poteri e risorse sono fondamentali

Il tema del poteri e delle risorse, perché poteri senza soldi servono a poco, è fondamentale''.