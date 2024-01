Roberto Gualtieri fa gli auguri ai vigili ma sbaglia l'anno: "Buon 2023"

"Manco le basi del mestiere", avrebbe urlato Mario Brega. Mentre Beppe Sala a Milano ha sbagliato i giorni sul calendario destinato agli agenti della polizia locale e alle istituzioni, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non è stato da meno e ha sbagliato direttamente anno.

Col risultato che il primo cittadino è finito a fare gli auguri per il 2023 anziché per il 2024.





Sul profilo social

Sul profilo social della polizia di Roma Capitale, oggi immancabile è arrivato l'augurio per il nuovo anno. Un messaggio lanciato sfruttando il calendario realizzato per gli agenti e in cui non è mancato un intervento del sindaco. Gualtieri ha parlato dei dodici mesi appena trascorsi come un periodo, in cui ha affrontato, e che ha migliorato la qualità del lavoro dei caschi bianchi, grazie anche a nuovi strumenti messi a disposizione del corpo. Talmente impegnativo che l’orologio di Gualtieri sembra essersi fermato all’anno scorso. “Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie per un sereno 2023”, ha concluso. In Campidoglio sembra proprio che debbano mettere avanti le lancette dell’orologio.