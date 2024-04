Rocca Cencia come la Terra dei fuochi, Municipio vs Gualtieri: mancano i fondi

Rocca Cencia come la Terra dei Fuochi. Una bomba ecologica in una delle aree più popolate della Capitale. Periferia est, dove la Casilina arriva ai confini del Comune di Roma. Qui per anni ha lavorato l'impianto Tmb e per anni i residenti hanno convissuto con odori nauseabondi e i problemi legati alla mondezza romana.

Ora però i conti non tornano: mancano all'appello 20 milioni di euro per la bonifica. E a battere cassa e a chiedere a gran voce queste risorse necessarie per evitare che quei terreni diventino una bomba ecologica ci ha pensatato il presidente del Municipio VI, Nicola Franco che chiama in ballo l'assessore Alfonsi e il sindaco.

Alfonsi nel mirino

In particolare nel mirino del minisindaco c'è l'assessore all'Ambiente che, di fronte alle richieste di Franco, lo ha invitato ad andare in Regione con l'Amministrazione per ottenere hiedere uno stanziamento straordinario di fondi per via Ollolai. Parole che hanno fatto saltare dalla sedia l'unico presidente municipale di centrodestra a Roma.

Pariole fuori luogo

"Trovo le parole di Alfonsi fuoriluogo - dice Nicola Franco - invece di tirare in ballo la Regiopne dovrebbe invitarmi ad andare insieme dal sindaco, che è il responsabile della salute pubblica e dovrebbe ordinare ai proprietari privati di bonificare quell’area. E dovrebbe imporre che venga recintata, perché oggi chiunque può entrare a sversare rifiuti pericolosi. Rocca Cencia vive di promesse dal 2014, sono passati 10 ora vogliamo i fatti".

I nodi con la Regione e la proposta

Franco ha dichiarato di aver parlato con l’assessore regionale ai Rifiuti, Fabrizio Ghera, chiedendogli di venire a parlare con i cittadini del VI municipio. Ma Franco non si è solo lamentato, ma ha avanzato una proposta concreta al Campidoglio: "Il Comune ci potrebbe affidare i 20 milioni di benefit ambientali che spettano al mio municpio. Con quei fondi bonificherei tutta l'area evitando che diventi la nuova Terra dei fuochi".

Le richieste alla Asl

Vista la pericolosità e il rischio ambientale Franco ha inviato una formale richiesta alla Asl Rm2 di fornire uno screening sulle malattie epidemiologiche e tumorali suddivise per fascia d'età nei territori di Finocchio, Rocca Cencia, Pratolungo, Colle Regillo, Castelverde e Colle del Sole. Al momento non ha ancora ricevuto risposta.