Rocca Cencia, Gualtieri annuncia la chiusura. Allarme Cgil: “Attenti a Pasqua”

Il sindaco Gualtieri ha annunciato con entusiasmo l'immediata chiusura del Tmb di Rocca Cencia. Una giornata bella e attesa da molto tempo dalla città”. Di diverso avviso la Cgil, che avverte: “Ci sarà un impatto negativo sulla pulizia della città, con il rischio di farci assistere a Pasqua alle impietose immagini delle scorse feste natalizie”.

Ma Gualtieri respinge questi allarmi. “Con il modello impiantistico che abbiamo definito - ha spiegato il sindaco - non sarà più necessario utilizzare il Tmb di Rocca Cencia e abbiamo negoziato sbocchi consolidati fino al 2026. Non risentiremo della chiusura del Tmb e potremo assorbire i carichi, così come è stato fatto dopo la chiusura della discarica di Albano Laziale”.

La chiusura

Già dalle ultime ore del 3 aprile i camion dell'Ama hanno smesso di portare l'immondizia all'impianto, situato all'estrema periferia est della Capitale. Il sindaco ha presentato la decisione come “un successo collettivo: un giornata bella e tanto attesa per Roma. Questo è un altro tassello dall’uscita da un modello superato e poco amico dell’ambiente. Rocca Cencia diventerà semplice sito di trasferenza, dove i rifiuti non andranno a terra, ma ci sarà un passaggio di filmatura e invio ai siti di trattamento finale ”.

L'impianto, ha spiegato il sindaco, riusciva a smaltire 2800 tonnellate ogni settimana. Ogni giorno circa 200 tonnellate erano poi inviate al sito di San Vittore. Altre 200 restavano invece nell'impianto, nella cosiddetta fossa. Fossa che, secondo la procedura di chiusura avviata, sarà svuotata nell'arco di 21 giorni. Rocca Cencia resterà in funzione solo come stazione di trasferenza.

Le perplessità

Non solo la Cgil, ma anche il presidente del Municipio VI Nicola Franco ha espresso delle critiche alla decisione della Giunta Gualtieri: Appare evidente - ha scritto su Facebook - che la chiusura a meno di una settimana dalle vacanze Pasquali comporterà più disguidi e ritardi nella raccolta già critica. Ancora una volta saranno i cittadini del Municipio Roma VI delle Torri a pagare l'incapacità e l'immobilismo di questa Amministrazione Comunale”.

Perplessità anche dalle opposizioni in Assemblea Capitolina. "Gualtieri ha chiuso Rocca Cencia – dice il consigliere del M5s Paolo Ferrara - Ma non dimentica niente? Perché nonostante le rassicurazioni di questa amministrazione di avere sbocchi fino al 2026, la raccolta dei rifiuti a Roma è ancora in condizioni critiche. Gli impianti invece si dovrebbero chiudere quando la situazione è sotto controllo e ci sono alternative consolidate con i cassonetti stracolmi e le festività pasquali alle porte, era proprio il caso di anticipare lo stop a Rocca Cencia? La risposta l'avremo presto, prestissimo: basterà fare un giro in strada dopo Pasquetta e vedere in che stato è la Capitale. Speriamo di sbagliarci".