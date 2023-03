Rocca incontra Gualtieri: "Termovalorizzatore? Meglio il trasporto su ferro"

Il presidente della Regione Francesco Rocca ha incontrato il sindaco Gualtieri presso la sede della presidenza della Regione. Molti i temi trattati nell'incontro. Sintonia sul termovalorizzatore: "C’è un piano per il trasporto su ferro, così non inciderà sulla viabilità".

Questi ed altri i temi: oltre al termovalorizzatore, anche i cinghiali, il Pnrr, l'Expo e il Giubileo. “Sono state toccate alcune tematiche di interesse comune - ha detto il presidente Rocca - ci siamo dati un metodo di lavoro e c’è la volontà di lavorare in modo comune per rafforzare il trasposto pubblico e dare le risposte che i cittadini meritano”.

“Un incontro molto positivo e cordiale - ha confermato Gualtieri - improntato a una reciproca volontà di collaborazione per l’interesse dei cittadini di Roma e del Lazio a fronte delle tante sfide che abbiamo davanti a noi, a partire dal Giubileo, dalla candidatura per l’Expo, Pnrr. Abbiamo condiviso un metodo di lavoro, ci siamo confrontati su tanti temi con una convergenza di impostazione, non ci sono stati dissensi ma una reciproca volontà di lavorare insieme su tanti temi”.

“Il termovalorizzatore? Meglio il trasporto su ferro”

Importante è il confronto che i due hanno avuto sul termovalorizzatore. “Sul luogo dell’inceneritore c’è una novità molto interessante - ha annunciato Rocca - sapete che in più di una occasione io avevo manifestato delle perplessità sull’Ardeatina per la viabilità: c’è un piano che approfondirò, ma mi sembra molto interessante, per il trasporto su ferro. Questo non dovrebbe avere un impatto sulla viabilità ed è sicuramente una novità di grande interesse”.

Oltre a questo, entrambi hanno concordato sulla necessità di potenziare la raccolta differenziata, non solo a Roma, ma in tutta la Regione.

Trasporti: “Sosterremo il trasporto pubblico locale”

“Faremo fronte comune - ha detto Gualtieri - sul fatto che il Lazio è penalizzato fortemente con il finanziamento del tpl e questo danneggia sia la Regione che Roma Capitale. Entrambi condividiamo l'esigenza e la necessità di rilanciare il tpl sia su gomma che su ferro, anche perché abbiamo tanti investimenti importanti sul trasporto che, altrimenti, rischiano di essere vanificati".

“C'è la volontà di lavorare in maniera comune su questo tema per dare risposte ai cittadini e avere un trasporto di qualità. E su questo c'è grande serenità, sinergia e nessun elemento di divisione" ha detto invece Rocca.

I poteri di Roma Capitale

“C’è tutta la volontà per fare in modo che Roma Capitale abbia tutti i poteri che merita - ha annunciato il presidente della Regione - la Regione farà di tutto per sostenere i poteri a Roma Capitale”