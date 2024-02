Roccaraso, cade sugli sci e sbatte la testa: romano perde la memoria

Cade sugli gli sci, sbatte la testa e perde la memoria, dimenticandosi dell’incidente. Questo è accaduto a un 57enne romano, finito a terra sulle piste innevate nei giorni scorsi nel comprensorio sciistico di Roccaraso, precisamente all’altezza delle piste di Aremogna-Pizzalto-Montepratello.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 per l’uomo di Roma, che aveva riportato un trauma cranico.

Trasferito a Sulmona

Dopo le prime cure, i medici hanno deciso di trasferirlo al presidio ospedaliero di Sulmona per ulteriori accertamenti approfonditi.

La dinamica

L’uomo è rimasto in ospedale in osservazione per 24 ore per essere dimesso il giorno seguente. Ancora non è chiara la dinamica che ha causato l’incidente (se un suo errore o un altro motivo esterno): il 57enne, dopo aver sbattuto la testa, ha infatti riportato un’amnesia post-traumatica retrograda, dunque non ricordava nulla di quanto avvenuto e non è riuscito a spiegarlo ai medici.