Rocche e ville aprono le porte per la Giornata Nazionale delle dimore storiche

Castelli, rocche, ville parchi e complessi monumentali aprono le loro porte per la Giornata Nazionale dell'Associazione delle Dimore Storiche Italiane (l'Asdi). La tredicesima edizione si terrà in tutta Italia il 21 maggio prossimo.

In tutto il Paese si potrà accedere gratuitamente a queste splendide dimore. Cinquecento, tra palazzi nobiliari, castelli, parchi, ville e complessi monumentali apriranno le porte come un grande unico museo diffuso. In questi monumenti saranno numerose le iniziative messe in campo per accogliere al meglio i visitatori: mostre, concerti, spettacoli dedicati ai più grandi e ai più piccoli. Quest’anno torna nuovamente il concorso fotografico in collaborazione con Photolux e Instagramers Italia Ets.

La Giornata Nazionale dell'Adsi è l'occasione per riscoprire una parte delle bellezze del nostre Paese e anche per risollevare il tessuto economico e sociale dei luoghi in cui si trovano. Il 26% delle dimore storiche si trova infatti in piccoli borghi, con meno di 5000 residenti. Il 54% si trova invece in cittadine con meno 20mila abitanti. Senza contare le figure professionali che ruotano intorno ad artigiani, restauratori, maestri vetrai e altre.

Le dimore storiche aperte nel Lazio

La provincia in cui si potranno visitare più dimore storiche è quella di Roma. Nella città di Roma saranno aperti il Casale Sant’Eusebio, la Fondazione Memmo, la Palazzo Attolico, la Palazzo Avila, la Palazzo Berardi Guglielmi, la Palazzo Caetani, la Palazzo Capizucchi, la Palazzo Grazioli, la Palazzo Massimo Lancellotti de Torres, la Palazzo Odescalchi, la Palazzo Taverna, la Palazzo Torlonia e la Villa Barattolo. Ai Castelli saranno aperte la Locanda Martorelli di Ariccia, mentre a Frascati la Tenuta di Pietra Porzia e Villa Mergè. E poi ancora il Castello Odescalchi a Bracciano, Villa Manni a Ciciliano, Palazzo Pelliccioni a Poli, Castello di Torrimpietra, frazione di Fiumicino, e Palazzo Coluzzi a Carpineto Romano.

Molte dimore storiche anche a Viterbo. Nella città sarà aperta Villa Rossi Danielli. Nella provincia saranno aperti invece il Palazzo Montalto-Belei a Civita Castellana, Rocca Farnese di Ischia di Castro, Villa Lais di Sipicciano, frazione di Graffignano, l'Area Archeologica e Paesaggistica di Grancaro Bolsena, il Castello di Proceno, la Torre di Chia a Soriano nel Cimino e il Castello Ruspoli, a Vignanello.

A Rieti saranno aperti il Palazzo Colelli e Villa Vecchiarelli. Nella provincia saranno aperti invece il Palazzo Martini di Fara Sabina e il Castello Pinci di Castel San Pietro.

Infine a Frosinone sarà aperto il Palazzo Torti Turriziani Colonna.