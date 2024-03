Rocco Casalino, casa da Grande Fratello con 10 metri di armadio e vista top

Rocco Casalino torna nella casa del Grande Fratello. Almeno per dimensioni e accorgimenti ,la nuova abitazione dell'ex portavoce di Giuseppe Conte potrebbe tranquillamente ospitare le riprese del reality. Come lo stesso Casalino posta sui social la sua nuova dimora, in fase di ristrutturazione, ha ben 10 metri lineari di armadio.

Poi la vista su piazza del Popolo e una cucina con faretti per rendere magiche le foto dei piatti preparati.

Una reggia

Insomma una vera e propria reggia in cui Casalino potrà godere Roma e il suo centro storio al massimo. Nell’impeccabile cucina, le luci dei faretti lo inquadrano dall’alto come 24 anni fa lo promossero quelle del provino di un Grande Fratello in cui Casalino ammise il suo "essere maledettamente esibizionista e voyeur".

La voglia di farsi notare

Sicuramente l'esposizione mediatica a Casalino piace e non poco: ha voluto regalare ai suoi follower l'esclusiva dei lavori, con tanto di foto con i responsabili del cantiere. Tutto su Instagram, compresi i sorrisi per il sogno di una nuova dimora in cui passare momenti indimenticabili.

Capo della comunicazione a 5 Stelle

Capo comunicazione a 5 Stelle, l’ex portavoce del governo segue da settimane i lavori della sua nuova dimora e non manca di consigliare senatori e deputati su come muoversi nell'alveo della politica italiana: poche uscite in tv e tutte all'insegna del profilo basso. Un consiglio che non fa portare scheletri nei 10 metri di armadio.