Rock in Roma ritorna in grande stile. Super rockstar e tre location da favola

La grande kermesse estiva con l'anima rock torna a finalmente sui palchi della Capitale. Dopo due anni di stop a causa del Covid, Rock in Roma sarà ancora meta delle grandi rockstar che suoneranno sui palchi di tre location fantastiche: il Circo Massimo, l'Auditorium e nella storica Capannelle. Si inizia il 10 giugno e si termina il 30 luglio.

Giunto alla 12° edizione, tra i festival più importanti d’Europa e sempre orientato ad ampliare i confini della musica, Rock in Roma è pronto ad accendere i riflettori sulla sua line up multigenere - spaziando tra una varietà di artisti nazionali e internazionali di maggiore successo - e trasversale - con i grandi della scena artistica e i nomi di cantanti e band in ascesa nel panorama della musica attuale e di tendenza.

Le location e la musica del Rock in Roma 2022

Il festival si svolgerà nelle tre magnifiche location dalla bellezza mozzafiato: nel leggendario Circo Massimo, il 9 luglio, avrà luogo lo special event estivo più atteso in Italia. Dopo aver fatto il giro dei cinque continenti sui palchi più prestigiosi, i Måneskin, la rock band più richiesta al mondo – formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan - saranno i protagonisti nella loro città di un concerto straordinario, prodotto da “Vivo Concerti” e realizzato in collaborazione con Rock in Roma.

Il festival animerà la periferia per farne un luogo di aggregazione. L’Ippodromo delle Capannelle - sede da sempre del Rock in Roma – anche in questa nuova edizione si duplica con il Red Stage e il Black Stage, ospitando i live di: Achille Lauro, Anuel Aa; Ariete; Blanco; Caparezza; Carl Brave; Cigarettes After Sex; Ernia; Frah Quintale; Gazzelle; Gemitaiz; Gianluca Grignani; God Is An Astronaut; Gue;; La Rappresentante Di Lista + Rovere; Lazza; Leon Faun + Mambolosco + Villabanks; Litfiba; Madame; Madman; Mecna + Coco; Noyz Narcos; Ozuna; Psicologi; Queen At The Opera; Rkomi; Rondodasosa + Baby Gang; Shiva + Paky + Rhove; Suicidal Tendencies; Testament + Exodus + Death Angel + Heathen; The Chemical Brothers; Willie Peyote.

Altra location che ospiterà la grande musica dal vivo del Rock in Roma sarà l’Auditorium Parco della Musica, simbolo dell’architettura moderna e dell’arte made in Italy. Nella Cavea, si esibiranno: Brunori Sas; Deep Purple; Herbie Hancock; Patti Smith Quartet; Skunk Anansie; nella Sala Santa Cecilia, si terrà il concerto di Paul Weller.

Le parole dell'Assessore Onorato

“Vogliamo puntare in maniera molto decisa sullo sviluppo dei grandi eventi perché, oltre ad avere una grande valenza sociale, culturale e aggregativa hanno anche una grande valenza economica”, ha detto Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale. Sosteniamo gli organizzatori e gli imprenditori che scelgono Roma come location perché vogliamo che la nostra città diventi la capitale europea dei grandi eventi. Rock in Roma rappresenta un appuntamento fisso ormai da anni, ci è sembrato opportuno offrire a questa importante manifestazione un forte sostegno per la comunicazione e la mobilità per fare in modo che la fruibilità fosse più semplice e più sicura. Per questo – conclude poi - nelle due serate già sold out di Blanco, tornare in treno costerà ai ragazzi solo un euro mentre saranno a disposizione nuove aree di parcheggio dedicate per far raggiungere più facilmente la struttura”.