Roghi di cassonetti Ama a Montesacro, Talenti e Pietralata: forse unica regia

Cassonetti a fuoco nella notte nella zona di Montesacro. L'incendio ha riguardato in tutto 9 contenitori dei rifiuti, 4 in via Barbara Tosatti, 3 in via della Dea Opi e 2 a viale Ionio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Talenti che hanno esaminato le immagini registrate da alcune telecamere di vigilanza fra viale Ionio, via Maria Barbara Tosatti e via della Dea Opi.

In contemporanea a fuoco i cassonetti anche a Pietralata

In particolare i primi quattro cassonetti sono bruciati in via Tosatti, non lontano da via Ugo Ojetti. Subito dopo l’allarme è scattato a Pietralata nei pressi della stazione della metropolitana, dove sono andati a fuoco altri tre contenitori.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto le fiamme alte in mezzo alla strada.