Roma

Martedì, 25 febbraio 2020 - 13:14:00 Rogo di rifiuti, in fiamme discarica alla Falcognana. Zona invasa dal fumo Sul posto sette mezzi dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio: in fiamme discarica di carta di 10mila metri quadrati

Incendio in una discarica di carta di 10mila metri quadrati in via della Falcognana 130, a Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 11 di martedì mattina. Il fumo ha invaso tutta la zona. Sul posto sette mezzi dei vigili del fuoco del comando di Roma e il Carro schiuma. Al momento non risultano persone ferite.