Rom giù dalla finestra: Il Comune: “Via da Primavalle avrà una nuova casa"

Rom precipitato dalla finestra a Primavalle dopo la visita di 4 agenti, Il Comune di Roma ha deciso accelerato le pratiche per il cambio di casa. Lo rende noto l'assessore Tobia Zevi.

“Ci siamo fin da subito interessati alla vicenda della famiglia Omerovic, che ovviamente ci ha enormemente colpito dal punto di vista emotivo ed umano. La famiglia, successivamente alla tragedia di Hasib, aveva fatto domanda per un cambio alloggio successivamente. L’istanza è stata sottoposta alla dovuta istruttoria, che oggi si è conclusa positivamente. Nel rispetto delle procedure, già nei prossimi giorni gli uffici si confronteranno con la famiglia per individuare la casa alternativa più idonea. L’alloggio precedentemente assegnato sarà invece destinato ai nuclei in graduatoria non appena terminati i necessari adempimenti amministrativi".