Rom rubano un'auto piena di vestiario: inseguimento da brividi per 15 km

Un'auto rubata, una Ford Fiesta, a bordo della quale viaggiavano tre uomini con un bottino di diversi capi d'abbigliamento, pure questi rubati, è stata fermata stanotte alle 1:30 in via della Pisana dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma.

I militari hanno intimato l'alt al veicolo ma il conducente ha ingranato le marce e si è dato alla fuga.

Come in un film

Ne è scaturito, quindi, un inseguimento per 15 chilometri che si è concluso in via Candoni, a poca distanza dal campo rom dove i tre uomini hanno lasciato la macchina e si sono dileguati in corsa. Nell'auto, che risultava rubata dal 2 novembre scorso, i carabinieri hanno trovato capi d'abbigliamento rubati e oggetti atti allo scasso. La refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari, è stato infatti accertato che il vestiario era stato sottratto da alcune auto in sosta in strada.