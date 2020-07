Rom va in commissariato per rinnovare il passaporto. Era ricercata: arrestata

Rom va in commissariato ad Ostia a presentare denuncia di smarrimento del passaporto e per poterne avere uno nuovo, ma era ricercata e viene arrestata dalla Polizia di Stato e portata a Rebibbia.

Pensava di farla in barba alla Polizia di Stato la donna che, nella mattinata di martedì, si è presentata negli uffici del commissariato Lido, diretto da Eugenio Ferraro, per presentare la denuncia di smarrimento del proprio passaporto croato. S.J., 48enne di origini Rom, non aveva documenti al seguito e al momento di fornire le proprie generalità è caduta più volte in contraddizione.

Il responsabile dell’ufficio denunce, insospettito dalle reiterate imprecisioni, ha sottoposto la donna al foto segnalamento dal quale è risultato che la 48enne era stata già censita con altri 9 alias ed arrestata più volte per reati contro il patrimonio.

A causa di un furto commesso in un appartamento a Palermo, durante il quale si era impossessata di gioielli, monete in oro e denaro, S.J. è risultata essere destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso nel 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Al termine degli atti di rito, la donna è stata portata a Rebibbia, dove sconterà una pena di 3 anni e 6 mesi.