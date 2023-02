Roma, 16 milioni per il rinnovo della rete idrica e delle fogne in periferia

Un piano da 16 milioni di euro per il rinnovo della rete idrica e fognaria di alcune aree in periferie: questo è quanto prevista da una delibera emanata dalla Giunta Comunale, volta a mettere in atto il rafforzamento e l'adeguamento di queste infrastrutture nelle aree più periferiche della città.

Soddisfatti gli assessori all'Urbanistica, Vincenzo Veloccia, e ai Lavori Pubblici Ornella Signorini. “Il risultato di oggi - dicono in una nota - è il primo tassello di un piano strategico che ci consentirà di sbloccare la paralisi della realizzazione di opere primarie in alcune zone e che coinvolgerà anche altri soggetti pubblici. Partiamo da questi primi quartieri della città, per proseguire in futuro anche negli altri che, ancora nel 2023, sono privi di acqua potabile nelle case e di fognature adeguate”.

Gli interventi nello specifico

I 16 milioni di euro stanziati servono per il rinnovo e l'adeguamento della rete fognaria e idrica di cinque aree della periferia della Capitale, sparpagliate in quattro Municipi e quasi tutte oltre il Grande Raccordo Anulare.

Saranno eseguiti interventi per la rete idrica a Fosso San Giuliano (Roma est, Municipio VI), in via Fosso dell'Osa (Villaggio Prenestino, Roma est, Municipio VI) e a Cava Pace (nei pressi dell'Annunziatella, Roma sud, Municipio VIII), per un totale di 3,7 milioni di euro.

Nella zona della Tragliatella (Roma nord, Municipio XIV) sarà invece realizzato il depuratore 1,1 milioni di euro.

Gli interventi sul sistema fognario riguarderanno invece Fosso San Giuliano, Cava Pace e alla Giustiniana (Roma nord, Municipio XV) per un totale di 11,4 milioni di eruo.