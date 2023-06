Roma, l'8 giugno l'anteprima della nuova serie Netflix di Zerocalcare

Zerocalcare, nome d'arte di Michele Rech, presenterà a Roma l'anteprima di “Questo mondo non mi renderà cattivo”, la nuova serie di Netflix che uscirà il 9 giugno. Appuntamento alle 20,30 alla Città dell'Altra Economia (il Mattatoio, Testaccio).

“Ciao - ha scritto il fumettista su Instagram - loro di Netflix si sono inventati sta cosa per l'uscita della serie, alla città dell'altra economia a roma (al mattatoio a testaccio). L'8 sera è quando ci sto pure io, alle 20.30 ci sta la proiezione in anteprima delle prime due puntate (con annesso momento in cui uno mi può dire in presenza 'pezzodimerda era meglio la prima'), mentre il 9 e il 10 dalle 13:00 all'una di notte ci stanno un po di cose a tema serie, tipo installazioni baracconate gadget gratuiti e videogiochi arcade anni 90. È sempre gratis fino a esaurimento posti -ma è gigante quindi avoja”.

Per i fan di Zerocalcare, sempre alla Città dell'Altra Economia, il 9 e il 10 dalle 13 all'una di notte. giugno sarà possibile entrare nel “Zerocalcare-verse”. “Ci stanno un po di cose a tema serie - spiega il fumettista - tipo installazioni baracconate gadget gratuiti e videogiochi arcade anni 90. È sempre gratis fino a esaurimento posti”.