Roma, l' 8 marzo tra musei e biblioteche: 60 eventi per la Festa della Donna

L'8 marzo, tra una mimosa e l'altra, a Roma si potrà partecipare a uno dei tanti eventi in programma per festeggiare la ricorrenza della Festa della Donna. Sono circa sessanta le iniziative in programma, non solo per l'8 marzo, ma per tutto il mese di marzo.

Gli eventi sono stati organizzati dall'assessorato alle Parti Opportunità di Roma Capitale, in collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali, con 11 Municipi e con numerose associazioni e fondazioni.

Gli appuntamenti dell'8 marzo

Per la sola giornata dell'8 marzo, sono più di quaranta gli eventi in programma, tra biblioteche, musei, monumenti e teatri, sparsi in tutta la città. Saranno aperti al pubblico i Musei della Repubblica Romana, delle Mura, i Musei Capitolini, il Museo Napoleonico, i Fori Imperiali, la Galleria d'Arte Moderna, il Museo della Scuola Romana, la Centrale Montemartini e il Museo di Roma. In tutte queste strutture ci saranno eventi e percorsi tematici relativi alla figura della donna nei vari periodi dell'antica Roma, nell'età napoleonica, nell'età moderna e in quella contemporanea.

Ci saranno poi cinque eventi itineranti sul territorio, che esploreranno la figura della donna in vari ambiti: un viaggio nella street art a San Lorenzo, un percorso da piazza della Minerva a piazza Montecitorio, una passeggiata alla Caffarella intorno al mausoleo di Anna Regilla, una passeggiata al Celio vicino al “lucus Cameranum” dove si diceva che vivesse Egeria con le altre ninfe, e infine una passeggiata tra i rioni Colonna e Campo Marzio, con attenzione ai luoghi in cui lavoravano le prostitute tra il XVI e il XIX secolo.

Segue una serie di eventi nei Municipi I, II, II, V, VI, VII, IX, X e XV, tra presentazione di libri, dibattiti e lectio magistralis, tutte incentrate sulla figura femminile e sulle lotte per la parità di genere. Dibattiti e lezioni saranno tenuti anche in molte biblioteche: biblioteca Penazzato, biblioteca Enzo Tortora, Cornelia, Casa del Parco, Casa della Memoria e della Storia, le biblioteche Franco Basaglia, Guglielmo Marconi e Galline Bianche, la Vaccheria Nardi e la biblioteca Borghesiana, Collina Pace, Sandro Onofri, Fabrizio Giovenale e la biblioteca Rugantino.

Gli eventi per il resto del mese

Oltre agli eventi volti a celebrare la Festa della Donna, sono in programma anche per i giorni precedenti e per il resto del mese di marzo. Da altri dibattiti e presentazioni di libri in altre biblioteche, all'apertura di monumenti e musei.