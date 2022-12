Roma, a Capodanno si corre alla “Mooney we Run Rome”: partenza alle 14

Cresce l'attesa per la maratona “Mooney We Run Rome”, giunta alla sua XI edizione, che si terrà come di consueto il 31 dicembre alle 14. Tra i partecipanti ci saranno anche nomi illustri dello sport come il maratoneti Daniele Meucci, che ha vinto la corsa nel 2013 e nel 2018, Daniele D'Onofrio, Yassin Bouih, Stefano La Rosa, Marouan Razine e Freedom Amaniel. Tra le donne le principali maratonete in gara sono Sofiia Yaremchuk, Giulia Aprile, Sveva Fascetti, Alessia Tuccitto e Ilaria Sabbatini.

La corsa prevederà tre categorie: 10 km competitiva, la 10 km non competitiva e la 5 km non competitiva. In tal modo vi potranno partecipare anche i maratoneti non professionisti. Le corse cominceranno alle ore 14 dalle Terme di Caracalla. L'evento è organizzato da Atleticom Asd, sotto l'egida di Fidal, la Federazione Italiane dell'Atletica Leggera.

Il percorso

Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della Capitale. Dopo aver lasciato le Terme i concorrenti correranno verso piazza Venezia, passando per il Circo Massimo e per il Colosseo. Poi entreranno in via del Corso, passando per piazza di Spagna e arrivando a piazza del Popolo. Da qui saliranno al Pincio, passeranno per villa Borghese, scenderanno in via Veneto, e torneranno in via dei Fori Imperiali e torneranno alle terme, passando per il Colosseo e per il Circo Massimo. Le strade interessate dal percorso saranno chiuse al traffico già prima delle 14

Come partecipare

Per iscriversi basta andare sul sito ufficiale di We Run Rome e iscriversi. L'iscrizione alla corsa da 10 km competitiva o non competitiva costa 25 euro. L'iscrizione a quella da 5 km costa invece 18 euro. C'è tempo fino alle 21 del 29 dicembre per iscriversi alla corsa.