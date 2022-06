Roma, a fuoco auto e cassonetti. Paura sull'Ardeatina e a Monteverde

Auto e cassonetti in fiamme a Roma. Grande lavoro per vigili del fuoco e Forze del'ordine nei quartieri di Ardeatina e Monteverde.

Lunedì 27 giugno - giornata da record di interventi per vigili del fuoco e forze dell'ordine - in via Aristide Sartorio sono state bruciate 4 autovetture, senza però che fortuntamente nessuno rimanesse ferito. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione Roma San Sebastiano.

Un altro incendio è scoppiato anche a piazza Scotti, all'angolo con via di Monteverde. In questo caso a bruciare è stato un cassonetto. Il rogo stava per propagarsi sulle auto parcheggiate, ma è stato domato con gli estintori dai carabinieri della stazione Monteverde Nuovo.

Da lunedì 27 giugno sono stati in tutto 406 gli interventi totali svolti dal comando dei vigili del fuoco. Di questi, 193 sono stati per incendi vegetazione. Ad Ardea, in via Laurentina all'altezza del km 27.400, sono in corso le operazioni di bonifica per l'incendio di un'area con rifiuti di recupero di carta. A Nerola si è registrato un incendio boschivo ed è stato richiesto l'intervento di mezzi aerei.Continua la bonifica dell'incendio divampato ieri in via Bosco Marengo in zona Aurelia mentre in via Solopaga, a Trigoria, è attivo un incendio di sterpaglie.