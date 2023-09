Roma a mano armata, gambizzato e lasciato a terra nella piazza di spaccio

Spari nella notte a Ponte di Nona. Gambizzato un uomo, ferito alla gamba con un colpo di pistola. L'agguato nella zona di Villaggio Falcone-Centro Serena, periferia est della Capitale a pochi chilometri da Tor Bella Monaca. La vittima, 32 anni, è stata trasportata in ospedale in ambulanza e non è in pericolo di vita.

La ricostruzione

È quasi la mezzanotte del 13 settembre quando al 112 arrivano le richieste d'intervento per un rumore di spari in strada. In via Alberto Luthuli le volanti della polizia, che hanno trovato una persona ferita in strada. Al polpaccio sinistro una ferita d'arma da fuoco, probabilmente causata da un colpo di pistola. Affidato alle cure del personale del 118 il 32enne è stato trasportato al policlinico Casilino, non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggredito non ha risposto ai poliziotti

Ascoltato dagli investigatori di polizia, il ferito non ha fornito al momento indicazioni utili alle indagini. Accertamenti in corso da parte degli agenti del VI distretto Casilino, intervenuti sul posto con la squadra mobile e la polizia scientifica. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.