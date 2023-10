Roma, a San Giovanni inaugurata la nuova sede Inps: tecnologia ed efficienza

Inaugurata l’Agenzia Inps di Roma San Giovanni. Al taglio del nastro hanno partecipato le autorità locali e numerosi cittadini. Per l’Inps erano presenti il Commissario straordinario Dott.ssa Micaela Gelera, il Direttore Generale Vincenzo Caridi, la Direttrice di Coordinamento Metropolitano di Roma Dott.ssa Nunzia Minerva e il Direttoredella Filale Metropolitana di Roma Flaminio Dott. Marcello Mastrojeni.

Presenti anche leautorità del Municipio I e VII e il Vicegerente della Diocesi di Roma, Monsignor Baldassare Reina.

Una sede al top

Con l’inaugurazione della nuova sede dell’Agenzia territoriale di Roma San Giovanni, in viadei Laterani 34/36, l’Inps, già da oggi, offre un prezioso punto di riferimento a una delle zone più estese della Capitale - a livello demografico e territoriale - sia per la consulenza, sia per l’erogazione dei servizi in materia di pensioni, invalidità civile, malattia, disoccupazione, assegno unico universale e tutte le altre prestazioni erogate dall’Istituto. La nuova Agenziacopre un bacino di utenza pari a circa trecentomila abitanti, corrispondente a CAP rientranti interritori di pertinenza in prevalenza del I e VII Municipio. Il Commissario straordinario dell’Inps, Micaela Gelera, ha commentato: “Ringrazioinnanzitutto chi ha lavorato per l’apertura di questa nuova sede. Come saprete, l’Inps èall’avanguardia nella digitalizzazione, ma allo stesso tempo è fondamentale accogliere tutti icittadini, ciascuno con i propri bisogni, all’interno delle nostre sedi. L’inaugurazione di questaAgenzia lega il passato, il presente e il futuro, tra tradizione e innovazione nel segnodell’inclusione. Le sedi di prossimità dell’Istituto come quella di San Giovanni permettonoall’Inps di essere vicino al cittadino nelle scelte più complesse della propria vita”.

Il direttore generale Inps

Per il Direttore Generale Inps, Vincenzo Caridi “l’apertura dell’Agenzia di Roma SanGiovanni permette di abbattere le barriere fisiche, sociali e digitali tra l’Istituto e i cittadini.L’Inps ha 125 anni ma guarda al futuro, garantendo la prossimità al cittadino con l’apertura dinuove sedi come questa.”

“Sono da poco arrivata a dirigere la DCM Roma e devo dire che ho trovato massimacollaborazione da parte di tutti per l’apertura di questa nuova sede. Ringrazio i funzionari, idirigenti e il Direttore della Filiale Metropolitana di Roma Flaminio, Marcello Mastrojeni, perlo sforzo compiuto affinché anche questa importante area metropolitana della Capitale possaavere un’Agenzia a servizio dei cittadini” ha dichiarato la Direttrice del CoordinamentoMetropolitano di Roma dell’Inps, Nunzia Minerva.Dopo i rappresentanti istituzionali dell’Inps sono intervenuti Claudia Santoloce, Assessorealle Politiche Sociali del Municipio I di Roma, e Silvia Pieri, Assessore al Bilancio delsettimo municipio di Roma. Infine, Monsignor Reina ha benedetto i nuovi localidell’Agenzia.All’Agenzia di Roma San Giovanni sono stati assegnati 50 dipendenti dell’Istituto per gestireun carico di 45.000 domande di pensioni (gestione privata); 100.000 domande di trattamenticonnessi alla variazione lavorativa, che includono NASPI e prestazioni a sostegno dellafamiglia quali Maternità, Congedi parentali e Assegno unico; 6.000 domande di Invaliditàcivile e prestazioni socio-sanitarie; 17.000 richieste di appuntamenti, accessi fisici aglisportelli e linee INPS.