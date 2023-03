Roma, a Santa Maria in Campitelli la presentazione del libro su Esionov

Martedì 21 marzo, nella chiesa di Santa Maria in Campitelli, sarà presentato il libro “Percorsi della fede. L’arte di Andrey Esionov in 7 chiese di Roma”, un volume che racconta l'omonima mostra portata a Roma a novembre 2022. Il tutto accompagnato da un concerto realizzato dai musicisti del Conservatorio. Nella chiesa interverranno lo stesso Esionov, e i redattori del libro, tra cui lo stesso Vittorio Sgarbi.

Sgarbi ha infatti contribuito a scrivere il volume, descrivendo Esionov come un artista che “ha una formazione accademica tradizionale, improntata sul mestiere. Vederlo in azione, come è possibile fare su Internet (ecco un modo aggiornato per provare a diffondere ancora un mestiere antico), chiarisce più di qualunque dissertazione sul suo conto il modo in cui intende non solo tecnicamente la creazione pittorica. Di qui l’impressione che tutto, nella pittura di Esionov”.

L'evento inizierà alle 20 di martedì 21 marzo. Nella chiesa saranno esposte tre opere dell'artista.

Il libro

In 172 pagine si descrive la mostra realizzata in quattro basiliche (Pantheon, Sant'Andrea della Valle, San Marco Evangelista in Campidoglio e San Lorenzo in Lucina) e tre chiese (Santi Vincenzo e Anastasio in Trevi, Chiesa del Gesù e la stassa Santa Maria in Campitelli), in cui vennero esposti quadri e acquarelli dell'artista russo. Nel libro sono raccolti, oltre ai contributi di Sgarbi, anche quelli di Daniele Libanori, vescovo ausiliare della Diocesi di Roma per il settore Centro, Daniele Micheletti, rettore della Basilica di Santa Maria ad Martyres-Pantheon, Gabriella Musto, direttrice del Pantheon, Daria Pushkova, direttrice del Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma, Francesco Bigazzi, giornalista e scrittore e Julian Makarov, giornalista e presentatore.

Il concerto

La presentazione sarà accompagnata da un concerto, diretto dal maestro Riccardo Martinini ed eseguito dalla soprano Desirée Giove e dall'ensamble dei violoncelli del Conservatorio di Santa Cecilia. Verranno eseguiti brani di Mozart, Rachmaninov, Monteverdi e Villa-Lobos.