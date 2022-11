Roma, a via del Babuino si accende il Natale con il ritorno delle luminarie

Il Natale torna ad accendersi in via del Babuino, con l'attivazione delle tradizionali luminarie. L'accensione avverrà venerdì 25 novembre alle 18 e sarà accompagnata dalla Fanfara dei Carabinieri.

Via del Babuino tornerà a splendere con le sue luci, che negli ultimi anni l'hanno distinta nel periodo natalizio. Le luminarie installate hanno attirato molti romani e turisti, accompagnando le passeggiate nella prestigiosa via del tridente. Quest'anno, inoltre, ad accendersi saranno luminarie leccesi, nel rispetto della tradizione italiana.

L'evento ha per protagonista l'organizzazione “Rome Quality District”, nata dal connubio di Nuova Associazione del Babuino, Associazione Via Condotti, Associazione Internazionale di Via Margutta e Associazione Piazza di Spagna. Anche queste associazioni attiveranno le luminarie nelle loro rispettive vie, illuminando tutto il tridente. Hanno contribuito all'installazione delle luminarie molte boutique, negozi e alberghi di via del Babuino.