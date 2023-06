Roma, a Villa Ada il discorso fila: arriva la festa del lavoro a maglia

A Villa Ada il discorso fila: arriva la quinta edizione della festa del lavoro a maglia di Gomitolorosa. Il 10 giugno, nella storica villa dalle 11 alle 18, adulti e bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di astucci e altri piccoli oggetti.

Nel parco l'associazione metterà a disposizione degli avventori gratuitamente i gomitoli di lana solidale. Esperte magliaie daranno vita a dei laboratori di lavoro a maglia e uncinetto, insengnado come creare oggetti con la lana. mentre esperte magliaie creeranno dei laboratori gratuiti di maglia e uncinetto, mostrando come realizzare simpatici gadget da portare a casa. Per i bambini sarà a disposizione un laboratorio per creare catenelle, braccialetti e collanine. Quest’anno realizzeremo insieme deliziosi, gioiosi e utili astucci, facili da realizzare, dove riporre i nostri accessori.