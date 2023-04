Roma, a Villa Borghese arriva la giornata diocesana del gioco e dello sport

Il 22 aprile il Galoppatoio di Villa Borghese sarà la sede che ospiterà la seconda edizione della Giornata Diocesana del Gioco e dello Sport. Una giornata dedicata allo sport, alla musica e alla condivisione.

Organizzata dall'ufficio diocesano della Pastorale del Tempo Libero e da quello della Pastorale Giovanile, l'evento è stato promosso in collaborazione con Csi, l’Us Acli, l’Azione cattolica, il Cor e con 35 Federazioni Sportive. L'ingresso sarà libero, dalle 9 alle 19.

«Essere presenti a Villa Borghese - spiega don Francesco Indelicato, direttore Ufficio diocesano del Tempo libero, del turismo e dello sport - nell’ambito delle attività per la Giornata della terra è per noi importante, sia perché si tratta di una preziosa occasione di interazione tra le diverse realtà sportive e oratoriali della diocesi, sia perché è un modo di conoscere e farsi conoscere da famiglie e ragazzi che diversamente sarebbe più difficile intercettare.

Cosa troveranno i visitatori

Lo spazio del Galoppatoio sarà riempito di stand che permetteranno di sperimentare numerosi sport: l'arrampicata sportiva, badminton, basket, canottaggio, pallavolo, judo, il tennis e altri. Spazio anche per i più giovani. Infatti la Csi allestirà un circuito per i bambini con giochi come la dama e gli scacchi giganti, il lancio del vortex, il dodgeball, il tiro con l’arco, il ping-pong, il basket, lo shuttlecock, il tiro al bersaglio con le freccette e il calcio.

Nel Galoppatoio ci sarà anche spazio per la musica. Su un palco si esibiranno i Korban e i C.A.P. 148, due band formate da ragazzi di varie parrocchie romane. Ad animare e presentare l'evento saranno Matteo Maio e Tommaso Arpino, dell'equipe diocesana, che alterneranno sketch comici alle canzoni.