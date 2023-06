Roma, accoltella la compagna incinta: arrestato. Salva la donna e il bimbo

A Roma stava per verificarsi un altro caso come quello di Giulia Tramontano: nella giornata di domenica un uomo ha accoltellato la compagna incinta di 7 mesi per poi darsi alla fuga. L'uomo è stato arrestato. La donna ha riportato ferite considerevoli, ma non è in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto in via Due Ponti. L'accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di violenta lite scoppiata tra l'uomo, un romeno di 42 anni, e la compagna, una donna di 32 anni. I due si trovavano in cucina e si stavano accingendo a pranzare quando i due hanno cominciato a litigare. Le ricostruzioni sono ancora in corso, ma la causa sarebbe quella sentimentale. In preda alla furia, il 42enne ha afferrato un coltello da cucina dal tavolo e ha colpito ripetutamente la donna, ferendola al collo, a una spalla spalla, a un occhio, a un orecchio e a uno zigomo.

L'arresto

Successivamente l'uomo è scappato dall'abitazione. L'uomo è stato però ben presto raggiunto e arrestato dalla Squadra Mobile. La donna ha chiamato i soccorsi ed è stata condotta in ospedale per essere curata. In particolare la prognosi è riservata per la ferita all'occhio. Incolume il bimbo che porta in grembo.

Per il 42enne è scattato il fermo di Polizia giudiziaria per tentato omicidio.