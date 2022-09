Roma, l'acqua del Tevere si trasforma in un flusso di arte e poesia

Sulle sponde del Tevere sbarca “Rumori di passi sul con-fine d'acqua”: visite guidate lungo il fiume accompagnate da performance di poesie che raccontano i luoghi simbolo della capitale.

Organizzata in piccoli gruppi su prenotazione per quattro appuntamenti totali nel weekend di sabato 1 e domenica 2 ottobre, arriva a Roma la rassegna guidata da Patrizia Menichelli che tramite il linguaggio del teatro poetico, intende far immergere i visitatori che sceglieranno di partecipare al percorso lungo, in un viaggio personale e interiore oltre che artistico.

La poesia e l'arte teatrale al servizio della cultura e del sociale

Il progetto, che fa la sua seconda tappa sul Tevere dopo quella fiorentina sull'Arno, intende fondere in un'unica esperienza l'arte, l'architettura e la poetica, con quest'ultima che fa da guida e narra il percorso in cui i partecipanti saranno condotti da Patrizia Menichelli in una passeggiata che diventa un viaggio conoscitivo ma anche interiore. Tra gli obiettivi di “Rumori di passi sul con-fine d'acqua”, anche la riqualificazione del fiume romano visto dalla prospettiva profondamente artistica e sociale che il ruolo della poetica, con cui si raccontano i luoghi più significativi, assume tramite la APS Tevereterno Onlus. La scelta dell'itinerario e delle tappe è avvenuta grazie al Consiglio Direttivo e l'associazione culturale Arcadia Ars In–Aps, diretta e co-fondata da Patrizia Menichelli, continua nell'attività di diffusione del progetto artistico e culturale in una città simbolo come Roma. In tutto il weekend sono previste quattro visite guidate: due sabato 1 ottobre, alle 15.30 e alle 18.00, seguite da quelle di domenica 2 ottobre, alle 9.30 e e alle 12.00.

L'associazione di Patrizia Menichelli

Arcadia Ars In-Aps è un'associazione culturale impegnata nella valorizzazione e nella diffusione delle discipline psico-corporee e artistiche. Dalla poetica sensoriale fino alla ricerca in ambito teatrale, collabora con diversi gruppi di artisti internazionali come l'associazione le Inefable di Barcellona, città dove il progetto farà tappa dopo altre date in Italia. La guida che accompagnerà i visitatori nell'esperienza sulle sponde del Tevere è il artistico direttore e co-fondatrice dell'associazione Patrizia Menichelli. Già artista, formatrice, costumista e scenografa, performer, dal 1996 è ricercatrice di metodologie poetiche sensiorali applicate in più ambiti, dal teatro all'educazione, fino ai progetti artistici coinvolgenti il sociale. Fa parte del Teatro de los Sentidos di Barcellona, diretto dal Maestro Enrique Vargas, con cui collabora in qualità di ricercatrice e insegnante, creando progetti indipendenti sia performativi che in chiave di formazione, con installazioni, spettacoli e laboratori.