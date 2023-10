Roma, Adriano Panatta sfotte Paolo Bertolucci: "Beve prosecco scadente" VIDEO

Adriano Panatta sfotte Paolo Bertolucci su Twitter. Un siparietto tutto da ridere: "Ci siamo accordati sul compenso, gli offro del prosecco visto che lui ne beve di scadente". Il 14 ottobre prossimo, all'Adriano Raquet Club di Treviso, ci sarà l'inaugurazione dei nuovi campi da pickleball, uno sport con racchetta e pallina che rielabora le regole del tennis.

L'annuncio arriva direttamente da Adriano Panatta, fondatore del centro sportivo, che per l'occasione ha invitato ospiti d'onore come Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e "il mio compagno della vita" Paolo Bertolucci, così come l'ha definito lo stesso Panatta nel video-annuncio dell'evento pubblicato su Twitter.

Botta e risposta

All'invito Bertolucci ha risposto con un controtweet: "Aspetto prima l'accredito del bonifico". Nel secondo video Panatta ha aggiunto con ironia: "Bertolucci aspettava il bonifico per venire qua, alla fine ci siamo accordati per il suo compenso con: due bottiglie di prosecco, che è quello che beve lui normalmente, che è anche abbastanza scadente, mentre noi qui ne abbiamo uno eccezionale; poi una caciotta, quattro salsicce e un salame. Lui mi ha risposto che non sperava tanto".