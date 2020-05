Roma, aereo della scuola volo precipita nel Tevere: disperso un passeggero

Un aereo biposto della scuola volo dell'Aeroporto dell'Urbe è precipitato nel Tevere intorno alle 15:25, all’altezza della Via Flaminia Nuova all’incrocio con via Vitorchiano. A bordo del mezzo c'erano l'istruttore di volo, tratto in salvo dai vigili del Fuoco e trasportato in ospedale dal 118, e un allievo del corso piloti attualmente disperso nel fiume.

L’aereo era decollato dall’aeroporto dell’Urbe ed era scomparso dai radar. A bordo, al momento dell'inabissamento, c'erano solo due persone. Il velivolo non è stato ancora ritrovato, ma sulla zona volano quattro elicotteri per l'avvistamento.

Da una prima ricostruzione dell'incidente, chi era al comando avrebbe tentato un atterraggio di fortuna in acqua, a causa di un problema in volo, non riuscendo però nell’intento.

Sul posto ad effettuare le ricerche gli uomini della Polizia di Stato, della Fluviale, i sommozzatori, Carabinieri ed iVigili del Fuoco.