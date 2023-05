Roma, aggredisce autista di bus Atac, ricercato un uomo dell'est Europa

Ha chiesto al conducente dell'autobus di scendere fuori fermata e, incassato il rifiuto, lo ha aggredito con un pugno facendolo sbattere sulla porta che delimita il posto guida.

E' successo intorno alle 20 di lunedì in via Tuscolana, all'altezza del civico 200, a bordo del mezzo della linea 412.

L'autista romane intrappolato nella porticina del posto guida

Sul posto i carabinieri della stazione San Giovanni che hanno ascoltato l'autista, un romano di 54 anni, liberato dai vigili del fuoco ancora intrappolato per la porta bloccata e portato al pronto soccorso del San Giovanni dove è stato giudicato guaribile in 20 giorni per la lussazione della spalla destra. Al vaglio dei militari i filmati delle telecamere del bus: l'aggressore, fuggito al suono delle sirene, sarebbe secondo i testimoni un uomo dell'Est Europa.