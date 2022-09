Roma, aggredisce la madre e minacce con il coltello: fermato con il taser

Prima il tentativo di aggressione poi, con un coltello in mano, le barricate in casa: bloccato con il taser.

È successo a Lariano, dove un 46 enne con problemi psichici ha tentato di aggredire la madre. La donna ha chiamato i carabinieri che giunti sul posto sono stati costretti ad avviare una negoziazione con l'uomo che si è chiuso in casa brandendo un coltello. Il 46 enne non si arrendeva alle richieste dei militari e dopo l'irruzione in casa è stato bloccato grazie al taser per poi essere trasportato in ospedale a Colleferro. La donna è rimasta illesa e non ha subito ferite durante il tentativo di aggressione.