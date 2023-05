Roma, aggredito con una bottiglia rotta a Termini: ferito un 35enne egiziano

Un uomo di 35 anni di origini egiziane è stato aggredito con un coccio di bottiglia nei pressi di Termini. L'aggressione è avvenuta alle 19 del 7 maggio.

Il 35enne si trovava all'esterno di una sala scommesse quando qualcuno, per motivi ancora non chiariti, lo ha colpito all'addome con un pezzo di bottiglia. Sul posto intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'egiziano all'Umberto I in codice giallo. La prognosi è di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia del Commissariato Viminale, che stanno indagando sull'aggressione.