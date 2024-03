Roma agli arresti domiciliari: in 1712 detenuti in casa, Tor Bella batte tutti

È la vera mappa di Roma criminale. Quartiere per quartiere i dati indicano quanti detenuti agli arresti domiciliari ci sono a Roma. Il numero è alto: 1712 persone recluse in casa. Da Tor Bella Monaca ai Parioli, passando per San Basilio e Ostia.

La lista aumenta nelle periferie e scende, ovviamente, nei quartierei della Roma bene, ma i dati sono davvero interessanti.

Quasi tutti italiani

Non sono cittadini stranieri ma la maggior parte sono italiani, in grado di soddisfare i requisiti per avere il beneficio di legge per poter scontare la pena in alternativa alla cosiddetta detenzione inframuraria o domiciliare. Un paesotto fatto di galeotti ristretti tra le mura domestiche che però hanno bisogno di continui controlli delle Forze dell'Ordine per evitare l'evasione.

Il record di Tor Bella Monaca

Il maggior numero di detenuti in casa spetta a Tor Bella Monaca, una delle piazze di spaccio più grandi d’Italia, dove polizia e carabinieri controllano 326 condannati che non possono uscire da casa e 411 sottoposti a misure restrittive da parte del tribunale di sorveglianza e delle misure di prevenzione. A seguire Tuscolano/Romanina con 263 detenuti in house, San Basilio con 222 e Tiburtino III e Pietralata con 216 detenuti. A seguire c'è Ostia che conta 177 domiciliari. A Fidene sono 150. Tra i quartieri non periferici spicca l'area di Fleming/Flaminio con 44 case carceri.

Allarme carceri

In questi giorni in cui il problema carceri tiene banco si stanno facendo riflessioni profonde anche sulla questione degli arresti domiciliari. C'è chi vorrebbe un aumento dei detenuti fuori dalle carceri con misure alternative e chi, specie nelle fila della maggioranza di Governo, è assolutamente contrario. Restano i dati romani che dimostrano come l'esercito del crimine è sempre in fermento.