Roma al galoppo, weekend di corse a Capannelle. Ma anche concerti e aperitivi

Super weekend di corse all'Ippodromo di Capannelle, con due giorni di puro spettacolo. Sabato protagonista l'eleganza del trotto, domenica tocca alla velocità del galoppo. In mezzo concerti, aperitivi, percorsi sensoriali e pony per i bambini.

Sabato 19 settembre - Corse al Trotto

Dieci corse tutte estremamente interessanti per il convegno del sabato alle Capannelle incentrato soprattutto sulle batterie di qualificazione al 93° Derby Italiano del trotto. Da queste tre corse usciranno gli undici cavalli che raggiungeranno Blackflash Bar e Barbaresco Grif nel “roster” della corsa che domenica 11 ottobre assegnerà il Nastro Azzurro. Va ricordato che nove posti verranno assegnati ai primi tre classificati di ciascuna delle tre batterie, mentre i restanti tre saranno “ripescati” in base alla classifica dei parametri che al momento vede sicuri della finale, a prescindere dal risultato Banderas Bi, Bristol Cr e Babirussa Jet il cui impegno in batteria andrà quindi valutato di conseguenza.

Domenica 20 settembre - Corse al Galoppo

Domenica di transizione tecnica ma di sicuro appeal spettacolare per gli appassionati alle Capannelle, potremmo definirlo il Festival degli Handicap. Sette le perizie in programma ed una corsa riservata anche ai gentlemen e alle amazzoni. Distanze del pomeriggio eclettiche, si andrà dai 1200 ai 2400 metri. La grande novità di giornata è l'inizio delle perizie riservate ai cavalli di due anni, ragione in più per concentrarsi sulle corse della domenica. Handicap severo, la distanza sarà quella del miglio ma sulla pista grande. In campo in otto e forse converrà tenere d’occhio i pesi maggiori ovvero Lightnevergoesout oppure Scrummaster che hanno tra loro un conto aperto, ma binocoli puntati anche su Prisoner of Love.

Molto interessante dovrebbe risultare la perizia sui 2400 metri con sette "tre anni" in gabbia. Attenti ad Avengers Endgame, malgrado il peso, a Star of Pisa e Ancalena più leggera. Nella corsa riservata ai gentlemen e alle amazzoni al via in sei ma si rinnoverà il duello tra Alberto Carrassi e Gabriele di Gennaro in sella a Do Your Best e Star of Play , insidiati da Kibet affidato a Marcello Giordani. Come sempre buon divertimento.

Le belle domeniche di Capannelle

Continuano “Le belle domeniche di Capannelle” all’ippodromo di via Appia, il nuovo appuntamento ideato dagli organizzatori che non si limiterà ad una straordinaria proposta di corse e convegni ippici di livello nazionale ed internazionale, ma finirà per coinvolgere un pubblico più vasto, con tante apprezzate iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini per garantire spettacolo e divertimento anche ai non addetti ai lavori.

Dopo la confortante risposta di pubblico della scorsa settimana, anche questa domenica ci sarà l'#ApeCiriola ad accogliere tutti all’Ippodromo Capannelle per trascorrere insieme una giornata in allegria tra corse di cavalli, musica, giochi, ciriole e un’inedita versione dello spritz con la gassosa Chinotto Neri.

Dalle ore 17.00 alle 19.00 toccherà ad Emilio Stella, cantautore noto nella scena indipendente romana e autore di brani sociali ed ironici, impreziosire una domenica indimenticabile. Un menestrello moderno, in grado di spaziare dalla canzone popolare al reggae, dal folk alle ballad, con quella punta di sarcasmo e una spolverata di ironia che l’hanno reso una specie di guru per tutti gli appassionati della musica “indie” capitolina. Samuel Stella (il cugino di Emilio, buon sangue non mente) e Ruggero Giustiniani accompagneranno Emilio Stella in questo intenso e suggestivo pomeriggio di musica e corse di cavalli.

Tante le attività collaterali previste per adulti e bambini, dall’aperitivo lungo pista con musica dal vivo, fino al Calciobiliardo messo a disposizione da Chinotto Neri e al Pony Club, grazie al quale si potrà far sperimentare ai bambini un percorso sensoriale, senza dimenticare il Football Corner Acsi Sport Equestri e naturalmente il Baby Parking per i più piccoli.

Tutti gli eventi saranno gestiti nel pieno rispetto delle norme vigenti anti Covid.