Roma, al Pantheon col biglietto, Gualtieri e Sangiuliano trovano l'accordo

Per entrare al Pantheon servirà il biglietto. Questa è la proposta avanzata dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il sindaco di Roma Gualtieri apre: “Ci stiamo riflettendo, potrebbe essere una scelta giusta - ha detto il sindaco - se sono risorse utili per la città può essere un'idea da valutare".

Lo ha detto il sindaco, parlando a margine della presentazione del progetto “Roma locomotiva d'Italia", in riferimento alla proposta avanzata dal ministro della Cultura Sangiuliano. “Accolgo molto favorevolmente l’apertura del sindaco” ha replicato il ministro.

La proposta di Sangiuliano

Il Ministero della Cultura e Campidoglio sono a lavoro per trovare un punto d'incontro sull'introduzione del biglietto. Un progetto simile per introdurre un biglietto da 2 euro era stato proposto già nel 2016 dall'allora Ministro della Cultura Dario Franceschini, d'intesa con la Diocesi di Roma, visto che il Pantheon è anche una chiesa. Ma poi quell'accordo non si è mai concretizzato. "Occorrerebbe attuare quell'accordo - ha ricordato Sangiuliano - le risorse andrebbero destinate alla cura del Pantheon stesso e a quella dell’intera piazza”.

“Siamo aperti a qualsiasi soluzione da definire con il Comune di Roma - ha assicurato il ministro - ci auguriamo si possa ragionare insieme per rendere al più presto operativo questo accordo".

“Ovviamente - ha aggiunto Sangiuliano - potranno essere esentati i cittadini romani, i giovani europei fino a 18 anni, i disabili e i loro accompagnatori, le scolaresche, i docenti e le guide turistiche”.

Gualtieri si è detto favorevole anche su questo punto: “Bene che il ministro pensi anche a delle esenzioni per i romani”

Il confronto con altre capitali europee

“Guardiamo - ha osservato il ministro Sangiuliano - anche a quanto accade nel resto d’Europa: in Francia per visitare il Musée de l’Armée, il Musée des Invalides e la Tomba di Napoleone si pagano 14 euro, in Inghilterra l’ingresso a Westminster Abbey costa 25 euro, mentre a Roskilde, a Copenhagen, si spendono 60 corone, circa 8 euro. Da noi - assicura il Ministro - il prezzo del biglietto sarà molto inferiore”.