Roma, alla LUMSA prende vita il master per formare i dirigenti scolastici

Il corso è rivolto ai docenti laureati delle scuole di ogni grado per una formazione che li porti ad assumere cariche dirigenziali negli istituti.

Il convegno “Governare la scuola nell'epoca della complessità”, avrà luogo mercoledì 7 settembre dalle 16,30 presso la Sala Giubileo dell'università LUMSA per la presentazione del master di secondo livello “Governance strategica delle istituzioni scolastiche”. Il corso è alla prima edizione e ha l'obiettivo di formare professionalmente le figure che ricoprono ruoli dirigenziali e organizzativi nelle scuole.

Il corso

Volto ad una professionalizzazione dei ruoli dirigenziali all'interno delle istituzioni scolastiche, il corso sarà frequentabile da tutti i docenti delle scuole di ogni grado laureati con titolo magistrale, con una laurea specialistica, laurea ante o con altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo. La preparazione alla carriera dirigenziale negli istituti è l'obiettivo principale del master: dalle funzioni didattiche a quelle gestionali, fino a quelle organizzative e di coordinamento. È accessibile anche per i Dirigenti scolastici già in servizio.

La presentazione e le testimonianze dirette dei corsisti

Al convegno di mercoledì 7 settembre, organizzato da LUMSA Master School in collaborazione con E.I.P. Italia, in partnership con Editoriale Tuttoscuola, sarà possibile ascoltare direttamente le testimonianze dei docenti già in corso e comprendere ragioni e importanza della partecipazione al master. Ai saluti istituzionali del Rettore dell'Università LUMSA Francesco Bonini e del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione Luigi Fiorentino, seguiranno gli interventi di Rocco Pezzimenti, Condirettore Master, Anna Paola Tantucci, Presidente EIP Italia e Condirettore Master, Ottavio Fattorini, Coordinatore Ufficio Studi EIP Italia e Comitato scientifico Master, il Presidente Nazionale ANP Antonello Giannelli e Giovanni Vinciguerra, Direttore dell'Editoriale Tuttoscuola. La conferenza sarà moderata da Alberto Lo Presti, Università LUMSA e membro del Comitato tecnico scientifico del Master.