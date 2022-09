Roma, alla scuola Mazzacurati si torna tra i banchi dopo 11 anni di attesa

La scuola Mazzacurati a Corviale è tornata operativa: dal nido alla scuola dell'infanzia, fino alle elementari e le medie, potranno tornare nell'istituto 360 ragazzi. L'istituto torna offrendo una palestra, un laboratorio, un patio e un teatro.

Il complesso era stato costruito alla fine degli anni '80 e a causa della tecnologia a pannelli prefabbricati utilizzati in quel periodo si era andato a degradare sin dagli anni 2000 fino a finire fuori uso. Ora è stato rimesso in piedi dopo anni di lavori e interventi, con l'inaugurazione alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, degli assessori Ornella Segnalini e Claudia Pratelli e del presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi.

La ristrutturazione negli anni

È stato solo nel 2008 che fu avviato un percorso di ristrutturazione e di rimessa in funzione delle aule e degli altri ambienti della scuola. L'intervento ha visto poi un incremento negli spazi sia esterni che interni, con un investimento totale di circa 6 milioni di euro, che si è concluso con la completa ristrutturazione della scuola, che diventa ora un punto di riferimento anche per il quartiere. “Il progetto di Guendalina Salimei – spiega il Campidoglio - infatti, parte dall’interpretazione di tali esigenze, prevedendo quindi, oltre agli ambienti scolastici, diversi spazi di socializzazione tra i quali l’ampia palestra, il laboratorio, il teatro ed il patio”.

Il sindaco Gualtieri, “Sarà una delle prime comunità energetiche della città”

“Quello che era diventato un simbolo di degrado e di abbandono – dichiara il primo cittadino - oggi viene restituito ai ragazzi e al quartiere come una delle scuole più belle, funzionali, inclusive e sicure di Roma. Un edificio scolastico che diventerà, tra l’altro, una delle prime comunità energetiche della città. Quando sono venuto qui il 26 novembre scorso ci siamo accorti che c’erano ancora tantissime cose da fare, ma grazie all’impegno straordinario di tanti, dalle assessore Ornella Segnalini e Claudia Pratelli, al presidente dell’XI Municipio Gianluca Lanzi, siamo riusciti in quella che sembrava un’impresa impossibile. Per noi la scuola - conclude il sindaco di Roma - è il perno di una città che può e deve essere vicina e inclusiva, dove tutte le distanze e le diseguaglianze possono essere ridotte e dove tutte le persone possono avere gli stessi diritti e le stesse opportunità”.

Segnalini, “Impegno senza sosta per riaprire la scuola”

Ad intervenire è stata anche Ornella Segnalini, l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, secondo la quale l’inaugurazione “è motivo di grande soddisfazione. È stato un lavoro in certi momenti molto difficile e con l’estate di mezzo le difficoltà sono aumentate, ma sia i nostri uffici sia l’impresa – ha affermato l’assessore - si sono impegnati senza sosta per completare il cantiere in tempo per l’apertura dell’anno scolastico”.