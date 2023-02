Roma, allarme pacco bomba vicino a Palazzo Chigi. Artificieri a lavoro

Allarme bomba in pieno Centro a Roma: un pacco sospetto è stato trovato in via dei Sabini, accanto alla Galleria Colonna, sede della sala multifunzionale della Presidenza del Consiglio, situata proprio accano a Palazzo Chigi. Subito sono intervenuti gli artificieri per verificare se ci sia effettivamente un ordigno da disinnescare. L'allarme è rientrato intorno alle 19,30, quando gli artificieri hanno appurato che non c'era alcun ordigno.

Il ritrovamento è avvenuto proprio poco prima dell'inizio di una conferenza stampa dei ministri Tajani, Fitto, Giorgetti e del sottosegretario Mantovano, convocata alla chiusura del Consiglio dei Ministri tenutosi nel pomeriggio. Le operazioni degli artificieri hanno chiesto lo spostamento dell'ingresso dei giornalisti e operatori che stavano entrando alla conferenza. Fortunatamente era un falso allarme: nel pacco non sono stati trovati esplosivi.

La via non è nuova a questi episodi: incidentalmente nella stessa via nel 1993, in piena stagione delle stragi, in via dei Sabini era stata rinvenuta una Fiat 500 piena di esplosivo.